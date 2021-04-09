Милан, Италия, , 20:37 — REGNUM Шесть регионов Италии переведены из «красной» в «оранжевую» (с точки зрения эпидемиологической опасности) зону, сообщил в пятницу, 9 апреля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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Ограничения будут смягчены в Калабрии, Эмилии-Романье (Болонья), Фриули-Венеции-Джулии (Триест), Ломбардии (Милан), Пьемонте (Турин) и Тоскане (Флоренция).

По данным на 9 апреля, в Италии умерли 113 579 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 718 (днем ранее — на 487), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. Показатель по числу смертей за сутки — самый высокий с декабря 2020 года. Число подтвержденных носителей выросло на 18 938 (днем ранее — на 17 221). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 736 526 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 536 361 человек — на 7969 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 761 215 человек, что составляет 6,24% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.