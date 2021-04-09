Милан, Италия, 9 апреля, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Шесть регионов Италии переведены из «красной» в «оранжевую» (с точки зрения эпидемиологической опасности) зону, сообщил в пятницу, 9 апреля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус.

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Ограничения будут смягчены в Калабрии, Эмилии-Романье (Болонья), Фриули-Венеции-Джулии (Триест), Ломбардии (Милан), Пьемонте (Турин) и Тоскане (Флоренция).

По данным на9 апреля, в Италии умерли 113 579человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на718 (днем ранее — на 487), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. Показатель по числу смертей за сутки — самый высокий с декабря 2020 года. Число подтвержденных носителей выросло на18 938(днем ранее — на17 221). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 736 526 — более 6% населения страны. В настоящее время заражен 536 361человек — на7969 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 761 215 человек, что составляет 6,24% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.