Якутск, , 20:36 — REGNUM Якутские разработчики из студии Fntastic выпустили новый геймплейный трейлер своей игры The Day Before. Он был опубликован на YouTube-канале издания IGN 9 апреля.

В 13-минутном ролике показаны несколько эпизодов из жизни выживших. Им приходится перемещаться с места на место, искать припасы и сражаться с заражёнными.

Напомним, The Day Before — это массовый многопользовательский экшен с элементами симулятора выживания. Его релиз ожидается в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован новый геймплейный трейлер Total War: Rome Remastered