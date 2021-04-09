Якутск, 9 апреля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Якутские разработчики из студии Fntastic выпустили новый геймплейный трейлер своей игры The Day Before. Он был опубликован на YouTube-канале издания IGN 9 апреля.

Steam The day before

В 13-минутном ролике показаны несколько эпизодов из жизни выживших. Им приходится перемещаться с места на место, искать припасы и сражаться с заражёнными.

Напомним, The Day Before — это массовый многопользовательский экшен с элементами симулятора выживания. Его релиз ожидается в 2021 году.