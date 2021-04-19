Москва, , 07:34 — REGNUM Мария Захаровна Щербаченко (1922−2016) до службы в армии пережила оккупацию, скрывалась от угона на работу в Германию.

Мария Захаровна Щербаченко

После окончания курсов санитарок Самаркандского медучилища была в июне 1943 года направлена в действующую армию. Служила в звании красноармейца санитаркой 1-й стрелковой роты 835-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии в 40-й армии.

В ходе битвы за Днепр, в ночь на 24 сентября 1943 года санитарка вместе со своим подразделением (12 бойцов) одной из первых форсировала реку в районе села Гребени (Киевская область). За десять дней она вынесла с поля боя и оказала первую медицинскую помощь 112 раненым бойцам. Тяжело раненых солдат и офицеров Мария Захаровна лично переправляла через реку до ближайшего медпункта.

Несколько раз за эти дни Марии Захаровне приходилось сражаться с автоматом в руках.

23 октября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР Щербаченко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1073). Также за время войны она была награждена медалью «За отвагу».

После войны вышла в запас в звании старшины и, получив юридическое образование, работала по специальности в разных городах Советского Союза — по местам службы мужа-офицера.

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