Милан, Италия, , 20:36 — REGNUM Апелляционный суд Милана в пятницу, 9 апреля, сократил с 24 до 19 лет срок тюремного заключения 48-летнего уроженца Сенегала, который в 2019 году угнал и поджег школьный автобус с 50 учащимися в салоне.

Школьный автобус Marobl

Школьникам тогда удалось спастись, не получив серьезных повреждений, благодаря тому, что один из них успел вызвать полицию.

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Приговор был смягчен ввиду частичного сложения сроков наказаний (за теракт, похищение граждан и поджог).