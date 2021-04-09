Запроса на нового губернатора Костромской области нет — политолог
Кострома, 9 апреля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев дал оценку губернатору Костромской области Сергею Ситникову — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Эксперт выступил на круглом столе в Костроме, где сделал несколько прогнозов относительно грядущих выборов в Госдуму, обрисовал текущую внутриполитическую обстановку в стране и ответил на вопросы слушателей.
Калачев похвалил Ситникова за то, что он «не закатывает общественную жизнь» в Костроме «в асфальт», но отметил «удивительность» факта высокой поддержки главы жителями области относительно текущего положения дел в регионе.
В числе прочего политолог заявил, что не будет вести избирательную кампанию историка Валерия Соловья по выборам в Госдуму от Костромской области. Тем не менее эксперт повторил мысль, высказанную ранее в беседе с ИА REGNUM, о том, что участие «федерального лидера общественного мнения» приведёт к «повышению цитируемости региона», за счёт чего появится больше шансов разрешить «застарелые проблемы» области.
Напомним, о желании поучаствовать в выборах в Госдуму от Костромской области кроме Соловья заявляли депутат Костромской облдумы от ЛДПР Руслан Фёдоров и новый координатор регионального отделения партии Александр Спиридонов. Заявки на праймериз, предшествующие выборам, подали три единоросса — депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков, действующий депутат Государственной думы от Костромской области Алексей Ситников, зампред Костромской областной думы Иван Богданов. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.