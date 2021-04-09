Кострома, 9 апреля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев дал оценку губернатору Костромской области Сергею Ситникову — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Https://adm44.ru Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников

Эксперт выступил на круглом столе в Костроме, где сделал несколько прогнозов относительно грядущих выборов в Госдуму, обрисовал текущую внутриполитическую обстановку в стране и ответил на вопросы слушателей.

Калачев похвалил Ситникова за то, что он «не закатывает общественную жизнь» в Костроме «в асфальт», но отметил «удивительность» факта высокой поддержки главы жителями области относительно текущего положения дел в регионе.

«Есть примеры, когда на некогда весьма пассионарные территории приходили крайне жёсткие люди, которые всю общественно-политическую жизнь направляли в нужное им русло, либо закатывали в асфальт. Ваш нынешний губернатор как минимум хорош тем, что мы можем с вами здесь собраться, и никто нам не мешает. Интересуясь тем, что происходит в Костромской области, я заглянул в соцопросы и с удивлением обнаружил, что, несмотря на положение дел в регионе, например, состояние дорог, у него достаточно высокий рейтинг. Безусловно, Кострома должна восстановить былое величие, она заслуживает большего и лучшего, ей нужен драйвер развития, защитник и лоббист интересов, тут много что можно сделать. Но в определенном смысле могу сказать, что от добра добра не ищут. Можно вспомнить Слюняева (губернатор Костромской области в 2007—2012 годах — ИА REGNUM), который был очень деятельный, но очень непопулярный. Мне кажется, он любил ломать через колено. Извините меня, но Ситников может глубоко не вспашет, но и борозды не испортит. И с точки зрения личной порядочности как человек он, видимо, неплохой. В общем, скажу честно, запрос на обновление главы в Костромской области выражен достаточно слабо».

В числе прочего политолог заявил, что не будет вести избирательную кампанию историка Валерия Соловья по выборам в Госдуму от Костромской области. Тем не менее эксперт повторил мысль, высказанную ранее в беседе с ИА REGNUM, о том, что участие «федерального лидера общественного мнения» приведёт к «повышению цитируемости региона», за счёт чего появится больше шансов разрешить «застарелые проблемы» области.

Напомним, о желании поучаствовать в выборах в Госдуму от Костромской области кроме Соловья заявляли депутат Костромской облдумы от ЛДПР Руслан Фёдоров и новый координатор регионального отделения партии Александр Спиридонов. Заявки на праймериз, предшествующие выборам, подали три единоросса — депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков, действующий депутат Государственной думы от Костромской области Алексей Ситников, зампред Костромской областной думы Иван Богданов. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.