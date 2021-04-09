Лондон, , 20:31 — REGNUM В Сети появился новый трейлер ремастер-версии игры Total War: Rome. Его опубликовали 9 апреля на официальном YouTube-канале франшизы Total War.

В ролике разработчики проекта показали фрагмент прохождения игры за Галлов. Релиз Total War: Rome Remastered ожидается 29 апреля 2021 года.

Напомним, в ремастер-версии Total War: Rome геймеров ожидают улучшенная графика и различный дополнительный контент. В частности, в игре появятся 16 новых фракций.

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