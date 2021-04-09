, 20:29 — REGNUM Исследования показали, что увеличение с 21 до 42 дней паузы между двумя прививками от коронавируса вакциной Pfizer не сказывается на результате негативно, заявил в пятницу, 9 апреля, глава Высшего института здравоохранения Италии Франко Локателли.

Увеличение промежутка между двумя прививками этой вакциной может позволить на нынешнем этапе увеличить число тех, кому делают первую прививку, отметил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 9 апреля, в Италии умерли 113 579 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 718 (днем ранее — на 487), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. Показатель по числу смертей за сутки — самый высокий с декабря 2020 года. Число подтвержденных носителей выросло на 18 938 (днем ранее — на 17 221). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 736 526 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 536 361 человек — на 7969 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 761 215 человек, что составляет 6,24% населения Италии.