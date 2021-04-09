Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Энтузиасты обнаружили в файлах игры Fallout 76 намёки на будущее дополнение, события которого будут разворачиваться в Вашингтоне (США). Об этом 9 апреля сообщает издание PC Gamer.

Геймеры нашли скриншоты, на которых изображён пейзаж, напоминающий виды из игры Fallout 3 — её события разворачивались в Вашингтоне. Разработчики проекта пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра от студии Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2018 году.

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