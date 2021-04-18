Москва, , 06:56 — REGNUM Григорий Петрович Казаков (1913−1987) был на флоте с 1935 года. С началом войны защищал Одессу и Севастополь, освобождал Белоруссию и Польшу, дошел до Германии.

Григорий Петрович Казаков

В апреле 1945 года в звании старшины 2-й статьи командовал полуглиссером ПГ-117 в 1-й Бобруйской Краснознаменной бригаде речных кораблей.

23 апреля в ходе Берлинской наступательной операции (16 апреля-2 мая) под плотным огнем противника первым начал совершать рейсы через Шпрее в районе Карлхорста, переправляя подкрепления и боеприпасы. Когда ближайший паром с танком и автоматчиками был подожжен немецким снарядом и потерял управление, Григорий Петрович подплыл к нему, снял экипаж машины с десантниками и переправил их на берег. После чего вернулся и успел потушить пожар до того, как в танке начались рваться снаряды.

Всего за три дня старшина переправил до 400 пехотинцев и несколько десятков тонн грузов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Казаков был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5886).

После войны старшина демобилизовался. Какое-то время проработал в Магаданской области, а потом перебрался в Геленджик, где трудился в Южморгео.