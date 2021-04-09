Москва, , 20:25 — REGNUM Законопроект, направленный на реформирование системы лесоустройства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

В законодательство вводится понятие «лесоустройство» как системы взаимосвязанных мероприятий по проектированию территориальных единиц управления лесами, закреплению их границ, планированию лесохозяйственных мероприятий.

Предполагается закрепление статуса лесоустроительной документации как первичного источника сведений о лесах, их количественных и качественных характеристиках, закрепление возможности подготовки соответствующей документации в электронной форме.

Законопроект предусматривает введение единого федерального плана работ по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, с учетом зон интенсивного использования лесов, а также установление требований к периодичности проведения лесоустройства в зависимости от вида лесов (защитные, эксплуатационные, резервные) и степени интенсивности их освоения.

Содержится и определение видов рубок. В частности, сплошными рубками признаются рубки, «при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников или без такого сохранения с проведением последующих мероприятий по искусственному лесовосстановлению».

Одновременно вводятся квалификационные требования к лицам, выполняющим работы и оказывающим услуги по лесоустройству, отводу и таксации лесосек.

Статистика

В настоящее время площадь земель лесного фонда, которые в первоочередном порядке подлежат лесоустройству, или территория интенсивного освоения лесов оценивается в 300 млн. га. Для поддержания материалов лесоустройства в актуальном состоянии лесоустройство на данной территории необходимо проводить раз в 10 лет. Таким образом, ежегодный объем мероприятий по лесоустройству должен осуществляться на площади не менее 30 млн. га, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.