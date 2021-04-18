Москва, , 07:47 — REGNUM Михаила Артемовича Егорова (1916−1964) война изрядно помотала по фронтам. Он принимал участие в боях на Волховском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Прорывал блокаду Ленинграда, освобождал Украину и Молдавию.

Михаила Артемовича Егорова

К марту 1944 года в звании старшего сержанта служил помощником командира взвода пешей разведки 861-го стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии в 52-й армии.

В боях по освобождению Черкасской области 5 марта 1944 года в районе села Рыжановка вместе с группой бойцов Егоров отбил две немецкие контратаки. Четыре дня спустя, находясь в разведке в районе Умани, Михаил Артемович лично уничтожил бронетранспортер гитлеровцев, подавил огонь трех пулеметных точек, забросал гранатами вражеский штаб и захватил важные документы. В ночь с 27 на 28 марта в районе села Петрешты (Унгенская область) старший сержант вновь принял активное участие в успешном отражении трех вражеских контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года Егоров был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8814).

Также за время войны Михаила Артемовича наградили орденом Славы 3-й степени и медалью «За отвагу».

В конце 1944 года старшего сержанта демобилизовали по ранению. Егоров много работал на стройках в разных частях страны, восстанавливал разрушенное войной хозяйство.

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