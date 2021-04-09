Анкара, 9 апреля, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Вторая фаза испытаний вакцины, разработанной против коронавируса в Турции, завершена. Теперь начинается третья фаза испытаний этой прививки, 9 апреля сообщает Hürriyet.

Стамбул [Иван Шилов ИА REGNUM

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В рамках второй фазы исследований инактивированной вакцины от коронавируса (разработана в Центре исследований и разработок вакцин Турции) 9 апреля в Центре клинической практики и исследований Турции проводятся последние испытания на добровольцах.

Доброволец, на котором была испытана эта вакцина, отметил, что он был рад принять участие в исследовании, добавив, что никаких побочных эффектов от первой дозы у него не наблюдалось.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 8 апреля объявил, что турецкая вакцина от коронавируса, испытания которой уже подходят к концу, принесёт пользу всему человечеству.