Вашингтон, , 20:23 — REGNUM В Сети появился чит-код, позволяющий запустить игру TimeSplitters 2 внутри Homefront: The Revolution. Об этом 9 апреля сообщает издание PC Gamer.

https://twitter.com/bigevilboss/status/1378771776595976192

Как оказалось, запустить 4k-порт TimeSplitters 2 всё это время можно было при помощи аркадного автомата, расположенного на одном из уровней Homefront: The Revolution — нужно лишь знать специальный чит-код. По словам разработчика Мэтта Филлипса, он был утерян, однако энтузиасты смогли вспомнить необходимую последовательность действий и опубликовать её в Twitter.

Напомним, TimeSplitters 2 — это шутер с видом от первого лица, релиз которого состоялся в 2002 году. Разработкой проекта занималась студия Free Radical Design.

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