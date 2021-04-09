Рим, 9 апреля 2021, 20:21 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги был совершенно прав, когда назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором, заявил в пятницу, 9 апреля, глава Народной партии ЕС Манфред Вебер.
«Под руководством Эрдогана Турция в последнее десятилетие отдалилась от стандартов правового государства, демократии и фундаментальных свобод», — отметил он.
Ранее Драги, комментируя инцидент с «нехваткой стула» во время встречи Эрдогана с руководителями Еврокомиссии, назвал президента Турции диктатором. Это заявление вызвало шквал критических комментариев в Турции.