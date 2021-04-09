Нью-Джерси, США, , 20:21 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» поместил российского нападающего Никиту Гусева на драфт отказов. Об этом в своем твиттере написал Эллиотт Фридман.

Согласно информации источника, клуб выставил игрока с целью дальнейшего расторжения контракта после чего Гусев станет неограниченно свободным агентом. По действующему контракту бывший форвард СКА зарабатывает 4,5 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что в начале месяца «Девилз» уже отправляли хоккеиста на драфт отказов, но он остался в команде, пройдя процедуру.

В текущем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата и отличился в них 5 (2+3) очками.