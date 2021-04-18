Москва, , 07:34 — REGNUM Валентин Аллахиярович Эмиров (1914−1942) успешно сражался в советско-финскую войну. Был награжден орденом Красного Знамени.

Валентин Аллахиярович Эмиров

На фронте Великой Отечественной воевал с ноября 1941 года, прикрывал от налетов врага Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в составе 68-го истребительного полка Закавказского военного округа. С января 1942 года командовал эскадрильей в 36-м истребительном авиационном полку в составе того же округа. Комэск умел беречь людей. За время его командования эскадрилья совершила 325 вылетов, потеряв всего три самолета. Также он летал на штурмовку позиций вермахта. В одном из боевых вылетов самолет был серьезно поврежден зенитным снарядом, но, несмотря на тяжелое ранение, пилот сумел дотянуть до своего аэродрома. После выздоровления капитан Эмиров возвратился в строй и в июле 1942 года получил назначение командиром формирующегося 926-го истребительного авиационного полка 219-й бомбардировочной дивизии в 4-й воздушной армии.

10 сентября 1942 года, сопровождая бомбардировщики в районе Моздока в паре с другим пилотом, Эмиров вступил в бой с 6-ю истребителями противника, сбил один из них, но и сам был подбит. Тем не менее, летчик на поврежденной машине уничтожил еще один немецкий самолет, как вдруг ЛаГГ Валентина Аллахияровича потерял управление. Пилот успел выброситься, но парашют не раскрылся…

За время боевых действий совершил 170 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 7 самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года капитану было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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