Рим, , 20:18 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 9 апреля, в Италии умерли 113 579 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 718 (днем ранее — на 487), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Показатель по числу смертей за сутки — самый высокий с декабря 2020 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 18 938 (днем ранее — на 17 221).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 736 526 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 536 361 человек — на 7969 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 3 761 215 человек, что составляет 6,24% населения Италии.