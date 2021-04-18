Москва, 18 апреля, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Егор Васильевич Утев (1925—1943) был призван в армию из колхоза. К сожалению, вернуться к мирной сельской жизни он уже не успел. Не успел он и завершить обучение в 1-м Ленинградском Краснознаменном пехотном училище, где за отличную учебу получил звание ефрейтора. Обстановка потребовала срочной отправки курсантов на фронт.

Егор Васильевич Утев

С лета 1943 г. Утев служил в 307-м гвардейском стрелковом полку 110-й гвардейской стрелковой дивизии в 37-й армии. Впрочем, полученные в училище навыки помогали ему: на передовой неоднократно заменял собой выбывавших командиров взвода. В частности, 12 октября в ходе боев за Днепр взвод под командованием Егора Васильевича, успешно защищая плацдарм, уничтожил до роты гитлеровцев, а сам он гранатами сжег «тигр» и застрелил 9 неприятельских солдат. За подвиги командиром полка подполковником Андреем Власко гвардии ефрейтор был представлен к званию Героя Советского Союза.

Но получить заветное звание и медаль он не успел. 22 октября в бою за село Ореховка (Кировоградская область Украины) воин погиб, уничтожив пулеметную точку, мешавшую продвижению гвардейцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года гвардии ефрейтору было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.