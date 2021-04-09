Элиста, , 20:18 — REGNUM В Элисте перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в гибели рабочего. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Республики Калмыкия 9 апреля.

Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель по договору подряда выполнял ремонт в торговом центре «Гранд». В работах приняли участие трое уроженцев Туркмении. 14 января 2021 года произошла трагедия. В результате игнорирования бизнесменов норм и правил безопасности во время демонтажа кирпичных стен одна из перегородок рухнула. Под завалами оказались двое мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, а второй получил тяжелые травмы.

Материалы уголовного дела изучит Элистинский городской суд.