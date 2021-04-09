Киев, , 20:16 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил урезать полномочия мэра Киева Виталия Кличко из-за его предложения ввести общенациональный локдаун.

Соответствующее предложение глава правительства сделал вечером 9 апреля.

Ранее сегодня Кличко обратился к правительству с требованием немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна со строгими ограничениями — в частности, запретом перемещений между регионами страны.

«Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель — не политический пиар», — заявил в ответ Шмыгаль.

Он напомнил, что Кличко совмещает полномочия мэра и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), чего должно быть достаточно, чтобы эффективно противодействовать распространению болезни в столице Украины.

«Кличко имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна… Если он считает, что полномочий недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID… тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА», — добавил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве еще с 23 марта действует местный локдаун, который на этой неделе ужесточили рядом транспортных ограничений. Несмотря на это, столица Украины остается одним из лидеров по заболеваемости.