Москва, , 07:13 — REGNUM Иван Петрович Югалов (1924−1977) воевал с марта 1942 года пулеметчиком. После ранения красноармейца направили в 172-й истребительный противотанковый дивизион, где он получил специальность наводчика орудия.

Иван Петрович Югалов

Весной 1945 года в звании сержанта командовал орудием артиллерийской батареи 336-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии в 3-й армии.

В ходе разгрома окруженной группировки противника на побережье залива Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив) 25 марта 1945 года в бою за город Хайлигенбайль (Мамоново) расчет Югалова уничтожил 2 пушки, 2 легкие зенитные установки, 5 пулеметных точек и бронетранспортер немцев, а также до пятидесяти солдат. В ночь с 25 на 26 марта он первым подкатил свое орудие к последнему узлу сопротивления гитлеровцев на берегу залива. Под ураганным огнем противника артиллеристы заставили замолчать 2 зенитки, до двадцати пулеметных гнезд, уничтожили около семи десятков вражеских военнослужащих. В результате падения Фришес-Хафф в плен попало до двух тысяч неприятельских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Ивану Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8275).

После войны старший сержант жил в городе Нелидово Тверской области, где работал машинистом турбины.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг на Березине