Екатеринбург, , 20:16 — REGNUM Запись детей в летние лагеря в Екатеринбурге снова отложена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Ранее дату уже переносили с 1 апреля на 15 апреля 2021 года. Теперь старт записи отложили на 30 апреля 2021 года (для загородных лагерей).

В городские лагеря можно будет записаться с 4 по 13 мая, в санатории — с 5 по 14 мая. Перенос сроков связан с «изменениями в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации». На дату старта оздоровительной кампании это не влияет.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские детские лагеря в 2021 году намерены заполнить на 75% для соблюдения санитарных норм.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале заполнят детские оздоровительные лагеря на 75%