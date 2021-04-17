Москва, 17 апреля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Иван Григорьевич Ледовский (1920−1988) был ранен в бою в первый день войны.

Иван Григорьевич Ледовский

К июню 1944 года в звании старшего лейтенанта командовал пулеметным взводом 918-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии в 3-й армии.

24 июня 1944 года взвод Ледовского успешно поддерживал действия батальона во время боев за деревню Озераны (Рогачевского района Гомельской области). Вместе с ним отличился и старший сержант Николай Михайлович Хрыков (1923−1987), который со своим отделением прорвал четыре линии обороны противника.

Николай Михайлович Хрыков

29 июня в ходе форсирования реки Березина Ледовский вновь с Хрыковым вплавь добрались до парома, находившегося на вражеском берегу, где продержались под огнем противника в течение 40 минут. При помощи телефонного провода они вернули паром на восточный берег, после чего полк сумел беспрепятственно осуществить переправу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший лейтенант и старший сержант были удостоены звания Героя Советского Союза с вручением медалей «Золотая Звезда» (№ 7439 и 7458).

После окончания войны Ледовский был уволен в запас. Проживал в Магадане, работал в стройконторе треста «Магаданстрой». А Хрыков продолжил службу в армии, выйдя в отставку старшим лейтенантом.