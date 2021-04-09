Нижневартовск, Югра, , 20:10 — REGNUM В Нижневартовске в ночь на 9 апреля неизвестные расстреляли собак, размещённых в одном из приютов для животных. Об этом сообщает телеканал N1/

«История не для слабонервных. Сегодня ночью волонтёрское сообщество содрогнулось. Неизвестные проникли на территорию зоозащитников и расстреляли из ружья собак, которые находятся на передержке», — сообщает телеканал.

Одна собака погибла, другую парализовало — пуля застряла у позвоночника, другая собака исчезла. Кто напал на животных, которые не бегают по улице, а находятся в будках — разбирается полиция.

Владелица передержки Наталья Полякова сообщает, что это не первое нападение на приют. Ранее «доброхоты» проникали либо с целью покормить собак, либо освободить от привязи.