Вашингтон, 9 апреля 2021, 20:08 — REGNUM Автор книги «Барбаросса»: как Гитлер проиграл войну», британский телеведущий Джонатан Димбилби рассказал, как изменились его взгляды на роль СССР в войне с Третьим рейхом, пишет 9 апреля The Daily Telegraph.
Он отметил, что эта версия была ложной, более того, это искажение фактов и по сей день «формирует наше мировоззрение». Чтобы развеять этот миф, была написана книга «Барбаросса»: как Гитлер проиграл войну».
Димбилби в книге опроверг распространённую на Западе версию о том, что высадка союзников в Нормандии (июнь 1944 г.) была решающей в победе над нацисткой Германией. Автор отметил, что «вермахт уже был смертельно ранен Красной Армией задолго до высадки союзников».
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