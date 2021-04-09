Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Автор книги «Барбаросса»: как Гитлер проиграл войну», британский телеведущий Джонатан Димбилби рассказал, как изменились его взгляды на роль СССР в войне с Третьим рейхом, пишет 9 апреля The Daily Telegraph.

Димбилби «Как и многие другие представители моего поколения, я был воспитан в убеждении, что именно британцы при поддержке американцев победили Гитлера. О Советском Союзе почти не упоминалось».

Он отметил, что эта версия была ложной, более того, это искажение фактов и по сей день «формирует наше мировоззрение». Чтобы развеять этот миф, была написана книга «Барбаросса»: как Гитлер проиграл войну».

Димбилби в книге опроверг распространённую на Западе версию о том, что высадка союзников в Нормандии (июнь 1944 г.) была решающей в победе над нацисткой Германией. Автор отметил, что «вермахт уже был смертельно ранен Красной Армией задолго до высадки союзников».

Читайте ранее в этом сюжете: Что убедило Японию отказаться от нападения на СССР в 1941 году?