Челябинск, , 20:07 — REGNUM В Челябинске прокуратура области начала проверку после обрушения асфальтового покрытия на улице Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки предстоит оценить качество соблюдения законодательства в части ремонта и содержания объектов коммунальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, второй за последние дни провал образовался 8 апреля. Причиной стало разрушение коллектора.

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