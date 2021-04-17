Москва, , 10:45 — REGNUM Тимофей Максимович Шашло (1915−1989) воевал на фронте с июня 1941 года. В звании старшего сержанта командовал танком в 1-м танковом полку 1-й танковой бригады 21-й армии.

Тимофей Максимович Шашло

1 октября 1941 года у села Штеповка Лебединского района Сумской области с несколькими танками своего полка прикрыл штаб 2-го кавалерийского корпуса, к которому прорвалась немецкая бронетехника. Несмотря на то, что Т-34 Тимофея Максимовича был подожжен, он не вышел из боя. Когда поврежденная машина остановилась, экипаж прорвал окружение и добрался к своим. В ходе возникшей перестрелки командир танка лично застрелил 5 немецких военнослужащих.

Всего за время боя танк Шашло уничтожил 3 вражеских танка, 8 орудий и около сорока автомашин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 562).

Танкист прошел всю войну, принял участие в разгроме Квантунской армии. К 1946 году, когда он вышел в запас, дослужился до подполковника.

Шашло вернулся к прерванной преподавательской деятельности, работал в Киеве, стал доктором педагогических наук, заслуженным учителем УССР. А к наградам, полученным на фронте, прибавился орден Трудового Красного Знамени.

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