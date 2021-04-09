Москва, , 20:08 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева за восемь месяцев нарушила правила дорожного движения около 200 раз. Об этом 9 марта сообщает издание Sobesednik.ru.

По данным СМИ, самым частым нарушением блогера является превышение скорости — 15 раз она превышала скорость на 60−80 км/ч, 39 раз — на 40−60 км/ч. Также Ивлеева неоднократно ездила по выделенной полосе и пересекала сплошную линию.

Ранее блогер купила себе автомобиль Lamborghini Aventador стоимостью 20 миллионов рублей. Машина была эвакуирована из-за несоблюдения знаков, запрещающих остановку или стоянку.

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