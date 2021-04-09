Ростов-на-Дону, , 20:05 — REGNUM Алексей Савченко возглавил следственный отдел по Первомайскому району Ростов-на-Дону Следственного комитета России. Об этом сообщается на сайте ведомства 9 апреля.

О новом руководителе известно, что в 2006 году он окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Затем начал службу в органах СКР на посту следователя Зимовниковского межрайонного следственного отдела. С апреля 2018 года возглавлял следственный отдел по Аксайскому району.

Имеет ряд ведомственных наград.

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