Москва, 17 апреля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Вацловас Вацлович Бернотенас (1917−1978) успел послужить в армии Литовской республики культработником. В Красную армию был призван весной 1942 года. Окончил ускоренный курс Пензенского артиллерийского училища, но в дальнейшем воевал не по специальности: в звании лейтенанта командиром взвода пешей разведки 156-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии в 48-й армии.

Вацловас Вацлович Бернотенас

25 июня 1943 года в ходе разведки боем в районе деревни Никитовка (Свердловский район Орловской области) ворвался в расположение противника и захватил двух пленных. В последующих боях Вацловасу Вацловичу пришлось с несколькими разведчиками 8 часов сражаться в окружении. В тот раз он был ранен и 8 суток без пищи и воды пробирался в расположение полка. Как вспоминал сам разведчик, его не надеялись увидеть живым и первоначально хотели представить к званию Героя Советского Союза посмертно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда» (№ 3662).

Демобилизовался Бернотенас в звании капитана. Жил в Вильнюсе, работал в республиканской библиотеке. Написал мемуары «Лето на земле Орловской».

Также разведчик был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, а за мирный труд орденом «Знак Почета».