Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью герцога Эдинбургского, принца Филиппа, являющегося супругом королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 9 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Напомним, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу, а в 1928 году его семья перебралась в Лондон. Закончил Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, провел в составе британских ВМС всю Вторую мировую войну. В 1947 году стал мужем принцессы Елизаветы, которая была коронована в 1952 году.