Москва, , 19:59 — REGNUM Консолидированный бюджет российских регионов по итогам I квартала 2021 года вышел на профицитный уровень. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

По состоянию на 1 апреля профицит консолидированных бюджетов регионов составил 245 млрд рублей. При этом в 72 регионах отмечен профицитный бюджет на общую сумму 316 млрд рублей, а в 13 регионах бюджеты исполнены с дефицитом на сумму 71 млрд рублей.

Свободные остатки средств регионов по итогам I квартале увеличились на 29% и составили 1 трлн 895 млрд рублей.

По предварительным данным Минфина, доходы регионов за январь-март увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 трлн 408 млрд рублей. При этом выросли поступления налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с прошлым годом они выросли на 8% и составили 2 трлн 772 млрд рублей.

Основной вклад в увеличение собственных доходов был обеспечен за счёт поступлений по налогу на прибыль организаций — 1 трлн 7 млрд рублей (+15%). Второе место занимают поступления по налогу на доходы физических лиц — 938 млрд рублей (+28%).

Одновременно с этим увеличились межбюджетные трансферты регионам. Объём безвозмездных поступлений за январь-март составил 585 млрд рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В комментарии Минфина отмечается, что «это связано как с оказанием дополнительной поддержки, так и с более ранним доведением межбюджетных трансфертов для повышения эффективности их использования».

Расходы регионов за I квартал 2021 года были профинансированы в объёме 3 трлн 164 млрд рублей, что на 16% больше чем годом ранее. Опережающими темпами росли также инвестиционные расходы регионов. За три месяца он составили 270 млрд рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.