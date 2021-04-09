Солнечногорск, Московская область, , 19:58 — REGNUM В Московской области Совет депутатов Солнечногорска избрал на должность главы городского округа Виктора Родионова, сообщает 9 апреля телеканал «360».

Родионов с 20 февраля временно исполнял обязанности главы муниципалитета, а ранее работал на различных должностях в управах районов Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал Солнечногорский район непростым.

«Мы в вашем полном распоряжении. Если есть беспокойства, сложности — не держите их в себе. Отраслевики, коллеги, которые в зале, — всегда к вашим услугам», — обратился к Родионову Воробьёв 1 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый глава подмосковного Солнечногорска