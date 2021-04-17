Москва, , 10:25 — REGNUM Василий Лукьянович Полещук (1918−1952) служил в армии с 1938 года. На фронте Великой Отечественной воевал с августа 41-го.

Василий Лукьянович Полещук

В звании сержанта возглавлял взвод 326-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии в 7-й отдельной армии. В боях 6−7 ноября 1941 года в районе реки Яндеба (приток Свири, Подпорожский район Ленинградской области) он и еще 8 красноармейцев успешно отразили шесть атак финских войск численностью до батальона, поддержанных артиллерийским и минометным огнем, удержав занимаемую позицию.

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, потери неприятеля составили до 150 человек убитых и раненных.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года Василию Лукьяновичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 626).

В дальнейшем Полещук дослужился до майора. Был награжден орденами Красного Знамени и Александра Невского. Последний получил за то, что с минимальными потерями в своем батальоне уничтожил до 140 гитлеровцев, взяв 60 в плен, а в ходе дальнейшего прорыва обороны убил еще 60 солдат противника, 19 взял в плен, потеряв 2 красноармейцев убитыми и 7 раненными.

С 1946 г. вышел в запас. Жил и работал в городе Шагонар (Тува).

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