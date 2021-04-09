Париж, , 19:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 9 апреля выразил в Twitter свои соболезнования по поводу кончины супруга английской королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Эммануэль Макрон «Я хотел бы выразить искренние соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете, королевской семье и британскому народу в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа, который прожил достойную подражания жизнь, характеризующуюся мужеством, чувством долга и приверженностью делу защиты молодежи и окружающей среды».

Как сообщало ИА REGNUM, Филипп Маунтбеттен скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.