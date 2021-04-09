Харьков, Украина, , 19:54 — REGNUM С 11 апреля в Харьковской области Украины вводится «красный» уровень эпидемической опасности по коронавирусу, требующий введения максимальных ограничительных мер.

Соответствующее решение приняла 9 апреля государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Харьковской облгосадминистрации отметили, что интенсивность эпидемиологического процесса в регионе продолжает расти — сейчас превышен показатель госпитализации (на сегодня он составляет — 79,9 на 100 тысяч населения) и коэффициент выявления, который составляет — 21,3%. За две последние недели лабораторно подтверждено 15 250 случаев заражения COVID-19 (из них 10 258 случаев в Харькове), показатель составляет 973 на 100 тысяч населения, что почти на 40% превышает показатель предыдущих двух недель.

Вместе с тем, комиссия отменила «красную зону» в Ивано-Франковской области.

Таким образом, сейчас «красная» зона карантинных ограничений действует в 12 регионах Украины, почти на половине территории страны.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля на Украине выявили 19.676 новых случаев заболевания COVID-19, 419 человек — умерли от осложнений заболевания, в больницы госпитализировали 4.936 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.