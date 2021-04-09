Алабама, США, 9 апреля 2021, 22:28 — REGNUM По всей видимости, американская компания Amazon получила достаточное количество голосов, чтобы задушить попытки своих работников в Бессемере, штат Алабама, сформировать профсоюз, пример которого мог бы создать цепную реакцию по всем Соединенным Штатам. Об этом 9 апреля сообщает Associated Press.

Логотип Amazon
Логотип Amazon
Amazon.com

Компания получила явное преимущество во время голосования, набрав 1798 голосов работников, которые против создания профсоюзов. Только 738 проголосовали «за».

Ожидается, что голосование закончится в пятницу 9 апреля.

Это самая масштабная попытка создать профсоюз за всю 26-летнюю историю Amazon и лишь второй раз, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием. Однако никто не рассчитывал, что Бессемеру удастся чего-либо достичь, потому что лишь 6 тыс. сотрудников из маленького городка, законы которого не отдают предпочтение профсоюзам, попытались восстать против второй по величине компании в США.

Тем не менее, когда голосование только началось, было понятно, что ставки высоки. Ведь если бы в Алабаме удалось организовать профсоюз, это могло бы повлечь за собой цепную реакцию по всем отделам Amazon во всех штатах, и еще тысячи сотрудников восстали бы с просьбой об улучшении рабочих условий.

Напомним, что в 2020 году работники нескольких объектов Amazon в Германии начали забастовку в знак недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Основной целью забастовки было изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. При этом в компании считают, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их работы являются соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам.