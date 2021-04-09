Алабама, США, 9 апреля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. По всей видимости, американская компания Amazon получила достаточное количество голосов, чтобы задушить попытки своих работников в Бессемере, штат Алабама, сформировать профсоюз, пример которого мог бы создать цепную реакцию по всем Соединенным Штатам. Об этом 9 апреля сообщает Associated Press.

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Компания получила явное преимущество во время голосования, набрав 1798 голосов работников, которые против создания профсоюзов. Только 738 проголосовали «за».

Ожидается, что голосование закончится в пятницу, 9 апреля.

Это самая масштабная попытка создать профсоюз за всю 26-летнюю историю Amazon и лишь второй раз, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием. Однако никто не рассчитывал, что Бессемеру удастся чего-либо достичь, потому что лишь 6 тыс. сотрудников из маленького городка, законы которого не отдают предпочтение профсоюзам, попытались восстать против второй по величине компании в США.

Тем не менее когда голосование только началось, было понятно, что ставки высоки. Ведь если бы в Алабаме удалось организовать профсоюз, это могло бы повлечь за собой цепную реакцию по всем отделам Amazon во всех штатах, и еще тысячи сотрудников восстали бы с просьбой об улучшении рабочих условий.

Напомним, что в 2020 году работники нескольких объектов Amazon в Германии начали забастовку в знак недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Основной целью забастовки было изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. При этом в компании считают, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их работы являются соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам.