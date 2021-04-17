Москва, , 10:12 — REGNUM Борис Иванович Терентьев (1923−1981) воевал не долго. Призванный в армию 5 марта 1942 года, он прошел обучение в пулеметной школе и 10 июля оказался на фронте. Служил в звании рядового пулеметчиком 619-го стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии в 3-й гвардейской армии.

Борис Иванович Терентьев

26 ноября 1942 года за высоту 220.1 у хутора Бахмутский Терентьев отразил за день шесть атак гитлеровцев. Он был тяжело ранен осколком в левую ногу с раздроблением кости, но не ушел с поля боя, продолжая отражать натиск врага. Когда бой завершился, Борис Иванович привязал к здоровой ноге свой станковый пулемет и, несмотря на холод и кровопотерю, пополз в расположение своей части.

Командование полка представило рядового к ордену Красного Знамени, но командир дивизии генерал-майор Гавриил Зданевич изменил представление на более высокую награду.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года пулеметчику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1030).

В феврале 1944 года в звании старшего сержанта после госпиталя и ампутации ноги был комиссован.

Но Борис Иванович продолжил трудиться. Работал в Сальске начальником автоколонны. Был награжден медалью «Ветеран труда».

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