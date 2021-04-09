Москва, , 19:38 — REGNUM Новое заседание Совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном состоится 12 апреля, сообщили 9 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя окончание заседания Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий, завершившегося сегодня, 9 апреля, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что участники переговоров подвели промежуточные итоги работы учреждённых комиссией двух экспертных групп.

Эти группы смогли в Вене обсудить параметры восстановления полноценной реализации ядерной сделки. Также на переговорах участники обсудили тему гипотетической отмены американских санкций, введённых в отношении Ирана, и то, какие шаги должен сделать Тегеран «в части приведения его ядерной деятельности в соответствие с требованиями СВПД».

«Достигнута договорённость о возобновлении работы Совместной комиссии СВПД в том же формате на неделе с 12 апреля», — сообщили в МИД РФ.

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