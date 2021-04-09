Саранск, , 19:35 — REGNUM В Мордовии подготовили новую модель организации пассажирских перевозок с учетом анализа опыта транспортного обеспечения на контрактной основе. Об этом заявил и.о. главы регионального минстроя Виктор Цыганов в рамках межрегиональной строительной конференции — расширенной коллегии министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики.

«Поставлена задача переформатировать организацию транспортного обслуживания населения с использованием автоматизированных информационных систем для учета перевозок», — отметил он.

По его словам, в 2020 году в республике отремонтировано и построено около 200 км автодорог общего пользования. Площадь приведенного в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия составила около 1 млн кв метров.

Автотранспортная инфраструктура Мордовии включает один автовокзал и 15 автостанций, которые обслуживают 132 маршрута регулярных перевозок, из них 42 — муниципальные, 66 — межмуниципальные и 28 — межрегиональные. По итогам прошлого года, транспортным сообщением охвачено 642 из 1270 населенных пунктов республики.

В 2021 году планируется построить 46 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 205,6 км и 23 объекта протяженностью 14,8 км на территории Саранской городской агломерации. Продолжается реализация двух масштабных проектов: строительство автодороги по улице Строительной от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар и первый этап строительства автомобильной дороги «Обход города Рузаевка».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в период с 2021 по 2024 год в Мордовии 51% дорог на территории республики будут приведены в нормативное состояние, в Саранской городской агломерации показатель намерены довести до 85%. Всего будут отремонтировано 1335 км региональных автодорог, включая 188 км дорожной сети в Саранской городской агломерации.

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