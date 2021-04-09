Салехард, , 19:34 — REGNUM На Ямале за 8 апреля обнаружили 18 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили 38 175 заразившихся. Выздоровели 36 835. 108 пациентов находятся в больницах с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Из них у восьмерых состояние здоровья тяжёлое.

Один гражданин подключен к аппарату ИВЛ, отметили в оперштабе.