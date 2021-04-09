Женева, Швейцария, , 19:34 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 718 659 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 133 538 036 человек. Такие данные приводит 9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 12 639 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 894 010.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 667 026 выявленных инфицированных и 13 043 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.