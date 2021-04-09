Мирослава Романенко, 9 апреля 2021, 21:43 — REGNUM В украинском городе Днепропетровске военнослужащего наказали после общения со школьниками на русском языке. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

ВСУ
ВСУ
U.S. Army Europe

Офицеру Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба объявили «о неполном служебном соответствии», а в отношении других военных примут кадровые решения.

На публикацию данной новости отреагировали читатели издания «Шарий.net». Свое мнение они выразили под новостью, размещенной на страницах издания в социальных сетях Facebook и Twitter.

«Украина это нечто! Язык — это вопрос национальной безопасности! Я уже даже не знаю, что сказать. Слов просто нет. Какое дно пробила она с 2014 года, даже затрудняюсь сказать!» написал Вадим К.

«Если принципиально не говорю на украинском, будет отличная отмазка для военкомата? Или если для пушечного мяса все равно возьмут?» иронизирует Анатоль К.

«Русскоязычным воинам запретить служить. И тогда в армии останутся все 15 человек украиномовных (украиноязычных М. Р.)», — предположил Яков Д.

«Когда [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков заговорит на украинском языке?»спросил читатель EV M-ko.

«Скоро мысли на русском запретят», — с иронией отметил Sergej L.

«Прекрасненько. Всех призывников, не говорящих на мове, отпустить по домам», — предложила Lana.

«Не могли в объяснительных написать, что говорили на слобожанском наречии восточно-украинского языка! Ведь так Аваков называет русский!»предложил Гармонист.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте ученика школы №11 города Днепропетровска с военнослужащими ВСУ в связи с употреблением ими русского языка на уроке патриотического воспитания.

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