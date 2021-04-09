9 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

В городе Днепропетровске офицеру вооруженных сил Украины по результатам проведенного расследования объявили «о неполном служебном соответствии». Поводом к этому послужило общение военнослужащего с учащимися одной из школ города на русском языке.

Мирослава Романенко, , 21:43 — REGNUM В украинском городе Днепропетровске военнослужащего наказали после общения со школьниками на русском языке. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

ВСУ U.S. Army Europe

Офицеру Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба объявили «о неполном служебном соответствии», а в отношении других военных примут кадровые решения.

На публикацию данной новости отреагировали читатели издания «Шарий.net». Свое мнение они выразили под новостью, размещенной на страницах издания в социальных сетях Facebook и Twitter.

«Украина это нечто! Язык — это вопрос национальной безопасности! Я уже даже не знаю, что сказать. Слов просто нет. Какое дно пробила она с 2014 года, даже затрудняюсь сказать!» — написал Вадим К.

«Если принципиально не говорю на украинском, будет отличная отмазка для военкомата? Или если для пушечного мяса все равно возьмут?»— иронизирует Анатоль К.

«Русскоязычным воинам запретить служить. И тогда в армии останутся все 15 человек украиномовных (украиноязычных М. Р.)», — предположил Яков Д.

«Когда [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков заговорит на украинском языке?» — спросил читатель EV M-ko.

«Скоро мысли на русском запретят», — с иронией отметил Sergej L.

«Прекрасненько. Всех призывников, не говорящих на мове, отпустить по домам», — предложила Lana.

«Не могли в объяснительных написать, что говорили на слобожанском наречии восточно-украинского языка! Ведь так Аваков называет русский!» — предложил Гармонист.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте ученика школы №11 города Днепропетровска с военнослужащими ВСУ в связи с употреблением ими русского языка на уроке патриотического воспитания.

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