Ростов-на-Дону, , 19:32 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, в лесах Ростовской области начался пожароопасный период. Эта дата была обозначена в ходе заседания общественного совета при донском министерстве природных ресурсов и экологии.

В преддверии нового сезона было подготовлено 14 лесопожарных станций. Все специалисты приняли участие в рамках пожарно-тактических учениях. Около трёх тысяч человек вошли в состав пожарных групп, которые в случае необходимости подключатся к борьбе с огненной стихией. Также подготовлено свыше семи тысяч единиц техники и оборудования.

В 2021 году мониторинг донских лесов будут вести с помощью 60 камер видеонаблюдения. Они будут установлены в наиболее крупных зелёных зонах.