Киев, , 19:28 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об огромных убытках компании в 2020 году.

С таким заявлением он выступил вечером 9 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские СМИ обнародовали фрагменты финансовой отчетности «Нафтогаза» за прошлый год, в которой говорится, что по итогам 2020 года НАК получил 36,93 млрд гривен совокупного убытка. Для сравнения — в 2019 году «Нафтогаз» получил доход 9,9 млрд гривен.

Коболев в своем комментарии заявил, что компания не имеет права комментировать финансовые показатели до официального обнародования отчетности, якобы по правилам, соблюдение которых требуют инвесторы и акционер.

Впрочем, менеджер всё же назвал информацию об убытках в 36,93 млрд гривен некорректной, и пообещал, что компания обязательно вскоре обнародует «правильные» документы со всеми комментариями и объяснениями.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным подтвержденным данным, консолидированный чистый убыток группы «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2020 года составил 11,5 млрд грн. Тогда Коболев заявлял, что компания готова к ухудшению показателей.