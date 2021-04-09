Лондон, , 19:24 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 3150 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 60 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 9 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, за весь период пандемии в стране выявлен уже 4 365 461 носитель коронавирусной инфекции, по меньшей мере 127 040 человек скончались от COVID-19.

Днём ранее британские власти сообщали о 3030 новых случая заболевания и 52 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.