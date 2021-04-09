Владикавказ, , 19:21 — REGNUM Назначенный врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло прибудет в республику 12 апреля. На эту дату назначено его представление органам власти региона, сообщил новый руководитель субъекта. По словам Меняйло, он будет представлен полномочным представителем президента РФ в СКФО.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. На должность врио руководителя региона он назначил Сергея Меняйло, который до этого работал полпредом главы государства в Сибирском федеральном округе.

О Сергее Меняйло известно, что он уроженец Северной Осетии. Он согласился с предложением президента РФ стать во главе республики, пообещав, что будет стараться работать на этом посту во благо региона. Меняйло также предложил разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития РСО-Алании.

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